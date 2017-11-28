Reuters нашло подтверждение, что Катерина Тихонова - дочь Путина

Коллега Всемирной федерации рок-н-ролла подтвердил, что Катерина Тихонова - действительно дочь президента России Владимира Путина.

Об этом заявил вице-президент Всемирной федерации рок-н-ролла по правовым вопросам Манфред Мохаб, передает Reuters.

Читайте такжеПутин впервые признался, что у него есть внуки

На вопрос, знает ли он, что Тихонова - дочь Путина, он сказал: "Да. Я знаю ее, да, конечно". Однако у него второй раз переспросили и он подтвердил: "Да".

На просьбу прокомментировать эту информацию в Кремле не отреагировали, как и сама Тихонова.

Ранее агентство Reuters публиковало расследование, из которого следует, что дочь Путина Катерина Тихонова владеет состоянием в миллиарды долларов.

СМИ сообщали, что Тихонова взяла псевдоним по отчеству бабушки Катерины Тихоновны Шкрябиной. Позже этот факт со ссылкой на неназванные источники подтвердило агентство Bloomberg. Ни Путин, ни его пресс-секретарь Дмитрий Песков никогда ранее не комментировали эту информацию.