КНДР может завершить ядерную программу в течение года

Северная Корея (КНДР) может объявить о завершении ядерной программы в течение года. Об этом заявил министр Южной Кореи, передает Reuters.

"Эксперты считают, что Северной Корее необходимо два-три года, однако они развивают свои ядерные возможности быстрее, чем ожидалось, и мы не можем исключить возможность того, что Пхеньян может заявить о завершении своей ядерной программы через год", - сказал министр.

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Ранее сообщалось, что в США разработали план на случай ракетной атаки КНДР.