КНДР может завершить ядерную программу в течение года
13:32, 28 ноября 2017Мир
370
Пхеньян развивает свои ядерные возможности быстрее, чем ожидалось.
Иллюстрация / REUTERS
Северная Корея (КНДР) может объявить о завершении ядерной программы в течение года. Об этом заявил министр Южной Кореи, передает Reuters.
"Эксперты считают, что Северной Корее необходимо два-три года, однако они развивают свои ядерные возможности быстрее, чем ожидалось, и мы не можем исключить возможность того, что Пхеньян может заявить о завершении своей ядерной программы через год", - сказал министр.
Читайте такжеСША расширили санкционные списки против КНДР
Ранее сообщалось, что в США разработали план на случай ракетной атаки КНДР.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter