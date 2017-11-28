Родственники актера Табакова рассказали о его диагнозе
У актера Олег Табакова воспаление легких.
Актер Олег Табаков госпитализирован в Первую Градскую больницу с воспалением легких, об этом РБК сообщил его старший сын Антон.
"Он (Олег Табаков) находится в Первой градской (больнице). Действительно, у него после обследования (диагностировано) воспаление легких", — заявил Антон Табаков.
Читайте такжеСМИ сообщили об экстренной госпитализации Джигарханяна, друг актера это опровергает
Ранее младший сын артиста Павел сообщил Агентству городских новостей "Москва", что Табаков проходит плановое стоматологические обследование.
В понедельник представители Первой градской больницы рассказали РИА Новости, что актер был помещен в шестое отделение реанимации.
Табаков, отвечая на вопрос о госпитализации, сообщил журналистам радиостанции "Говорит Москва", что болен.