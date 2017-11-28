В Белом доме хотят запретить использование персональных мобильных телефонов - СМИ

Белый дом намерен запретить своим сотрудникам пользоваться личными мобильными телефонами на работе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента.

По словам чиновников, вероятный запрет на мобильные телефоны связан с проблемами кибербезопасности.

Один из собеседников издания отметил, что к беспроводной сети Белого дома подключено слишком много устройств, а персональные телефоны не так безопасны, как защищенные устройства, изготовленные под заказ правительства.

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Президент США Дональд Трамп неоднократно жаловался на утечку данных в прессе. Однако один из чиновников заверил, что потенциальное изменение не связано со "сливами" информации в СМИ.

Современные мобильные телефоны могут использоваться злоумышленниками как подслушивающие устройства. Поэтому в Белом доме уже существует практика оставлять телефоны перед заседаниями, где обсуждается конфиденциальная или секретная информация.