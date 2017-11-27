Трамп трижды упомянул Россию в одном твите

Президент США Дональд Трамп вновь рассказал о достижения своего президентства, которым не помешали заявления демократов о «российском вмешательстве». При этом слово «Россия» он употребил трижды.

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«С первого дня, как я вступил в должность, все, что вы слышите, это лживые оправдания демократов: Россия, Россия, Россия. Несмотря на это, при мне наблюдается экономический бум, я, возможно, сделал больше, чем любой другой президент за 10 месяцев», — написал Трамп в твиттере.

Американский президент дополнил свое сообщение лозунгом «Сделаем Америку снова великой».