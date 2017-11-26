Американец на фургоне пытался подрезать кортеж Трампа
04:07, 26 ноября 2017Мир
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Водитель красного фургона матерился и демонстрировал непристойные жесты.
Дональд Трамп / REUTERS
Американец на фургоне пытался подрезать кортеж президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на The Hill.
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Трамп направлялся в свою резиденцию из гольф-клуба, когда его кортеж попытался подрезать красный фургон. Водитель автомобиля при этом матерился и демонстрировал непристойные жесты.
Впоследствии правоохранители остановили фургон. О дальнейшей судьбе мужчины не сообщается.
Как сообщал УНИАН, ранее в США девушку уволили с работы за непристойный жест кортежу Трампа.
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