В США девушку уволили с работы за непристойный жест кортежу Трампа

В США девушку, которая показала средний палец кортежу президента Дональда Трамп, уволили с работы.

Джули Бриксман ехала мимо кортежа на велосипеде, сообщает lb.ua со ссылкой на Huffington Post.

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Фотографию, которая быстро распространилась в соцсетях и на телеканалах в Америке, сделал фотограф Белого дома. Бриксман стала популярной. Ей даже дали прозвище she-ro, что означает "она-герой".

"Я сделала то, что на самом деле думают многие американцы", - сказала Бриксман, отметив, что даже не подозревала, что в тот момент кто-то мог ее сфотографировать.

Lone cyclist responds to @POTUS motorcade shortly after departing Trump National Golf Club in Sterling, Va. (Photo: @b_smialowski/@AFP) pic.twitter.com/MKM1kVIyTY — Steve Herman (@W7VOA) October 29, 2017

Ее работодатель из государственной компании Akima LLC негативно воспринял этот случай и заявил, что женщина нарушила политику предприятия.

В свою очередь Бриксман отметила, что не обозначала на страницах в соцсетях место своей работы, поэтому это никак не повлияет на репутацию компании. Ее начальник заявил, что такое поведение сотрудников может навредить бизнесу.