Отстраненный лидер Каталонии залег на дно возле Брюгге и объявил о начале новой кампании

Отстраненный Мадридом глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон начал в Бельгии свою избирательную кампанию, призвав каталонцев выразить свое стремление к независимости, передает Европейская правда.

"Мы, каталонцы, продемонстрировали миру, что мы имеем способность и волю стать независимым государством. Поэтому 21 числа (декабря - Ред.) мы должны ее (волю) ратифицировать", - сказал он.

Читайте такжеЭкс-глава Каталонии допустил решение кризиса без отделения от Испании

По данным СМИ, о начале своей необычной кампании Пучдемон заявил в гостинице в городке Оусткамп, на окраине города Брюгге. Во время своего выступления Пучдемон также раскритиковал сепаратистские партии за отсутствие единства перед выборами.

Пучдемон, который ожидает возможной экстрадиции в Испанию, где его разыскивают по обвинению в мятеже, неповиновении и злоупотреблении государственными средствами, выдвигается от новообразованной платформы "Junts per Catalunya" ("Все для Каталонии").

В платформу "Junts per Catalunya" входят люди из его консервативной, сепаратистской партии PDeCAT (Каталонская Демократическая партия), а также представители гражданского общества.

Как известно, 21 декабря в Каталонии состоятся внеочередные выборы в местный парламент.

Ранее СМИ сообщали, что Пучдемон отказался получать пенсию как экс-лидер региона, потому что по-прежнему считает себя главой Женералитета.

Суд Бельгии отложил до 4 декабря решение относительно экстрадиции Пучдемона и его четырех бывших министров.