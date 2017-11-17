Бельгийская прокуратура требует экстрадиции Пучдемона в Испанию

Бельгийская прокуратура требует экстрадиции в Испанию экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех экс-министров его правительства в соответствии с европейскими ордерами на арест этих политиков.

Как информирует Deutsche Welle, об этом сообщил адвокат Пучдемона после первого судебного слушания дела, которое состоялось сегодня в Брюсселе.

Читайте такжеЭкс-глава Каталонии допустил решение кризиса без отделения от Испании

Суд проводил заседание в закрытом режиме. Следующее заседание назначили на 4 декабря - тогда суд должен заслушать аргументы защиты.

Испанская прокуратура обвиняет региональных политиков в мятеже, неповиновении власти и растрате государственных средств.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Пучдемон и четверо бывших министров его правительства добровольно сдались бельгийской полиции.

3 ноября Верховная суд Испании выдал европейский ордер на арест каталонского лидера, поскольку тот накануне не явился на допрос в суд. Ордера на арест были выданы также еще в отношении четырех министров правительства Пучдемона, которые вместе с ним находятся в Брюсселе.

Свое пребывание на территории Бельгии Пучдемон объяснил тем, что хочет предстать перед «настоящим правосудием». По его словам, он покинул Испанию, чтобы лучше подготовить свою защиту в суде. Еще одной причиной, утверждает Пучдемон, было желание избежать эскалации насилия. По словам экс-чиновника, он не намерен просить в Бельгии убежища.

Согласно правилам ЕС, Бельгия имеет 60 дней на принятие решения об экстрадиции Пучдемона. Лишь в исключительных случаях этот срок может быть продлен еще на 30 дней.