Путин заявил о намерении провести сегодня телефонный разговор с Трампом

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении провести сегодня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, которая прошла накануне вечером в Сочи.

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"На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых уже упомянул. Уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара, завтра (21 ноября) - с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, затем - с лидерами стран региона", - сказал Путин.

Ранее на полях саммита АТЭС во Вьетнаме Путин и Трамп подтвердили решимость нанести поражение ИГ в Сирии. В совместном заявлении лидеров Москва и Вашингтон выразили намерение бороться против террористов в Сирии «до полного разгрома» ИГ и договорились поддерживать военные каналы для обеспечения безопасности военных двух стран в Сирии.