Северная Корея заявляет, что готова отразить любое нападение США

Северная Корея полностью готова отразить любое нападение со стороны США и считает политику Вашингтона по отношению к Пхеньяну враждебной.

Как сообщает радио «Свобода»,такое заявление было сделано КНДР во вторник - после того, как Совет Безопасности ООН единогласно осудил проведенные Северной Кореей ядерные испытания, назвав их явным нарушением предыдущих резолюций Совета.

Президент США Барак ОБАМА, проведя телефонные переговоры с лидерами Японии и Южной Кореи, подтвердил намерение Вашингтона защищать Сеул и Токио.

Южная Корея, в свою очередь, заявила, что присоединится к Инициативе по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения.

Северная Корея провела ядерные испытания утром в понедельник. Это был второй подземный ядерный взрыв, первый проводился в 2006 году.