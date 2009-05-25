Северная Корея провела испытания еще двух ракет ближнего действия. Как передает Associated Press со ссылкой на южнокорейские СМИ, всего за сегодняшний день КНДР испытала уже три ракеты ближнего действия. Дополнительных сведений об испытаниях не сообщается.

Ранее сообщалось, что КНДР провела испытание ракеты ближнего действия спустя несколько часов после проведения подземных ядерных испытаний, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Ракета была запущена с восточного побережья страны.