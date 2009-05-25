ЕС усиливает санкции против работодателей, берущих на работу нелегалов

Совет министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС ввел санкции против работодателей, которые принимают на работу нелегальных мигрантов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Совета.

Согласно одобренной директиве, работодатель перед принятием на свою работу иностранца должен убедиться в том, что тот имеет должным образом оформленные документы, хранить копию вида на жительство иностранцев, по меньшей мере на срок их работы, а также уведомлять компетентные органы власти о принятии на работу иностранцев.

Директива предусматривает введение минимальных санкций на европейском уровне против работодателей, которые используют труд нелегальных мигрантов, среди которых штрафы, выплата недоплаченной зарплаты по сравнению с той, которую платили бы легальному рабочему, а также вынесение приговоров о привлечении к общественным работам сроком до 5 лет.

Директивой также предусмотрены уголовные санкции против работодателей, которые повторно принимали на работу нелегальных мигрантов, в случаях значительного количества нелегалов среди работников работодателя, если условия работы имеют признак эксплуатации, если рабочий был жертвой торговли людьми или несовершеннолетним.

При этом, работодатель, у которого выявлены на работе нелегальные мигранты, должен вернуть полученную на протяжении года бюджетную помощь, если он ее получал. Он также должен оплатить все налоги и отчисления, как в случае, если бы на должности, которую занимал нелегал, работал легальный выходец из третьих стран, а также расходы, связанные с возвращением нелегала в страну происхождения.

Как сообщал УНИАН, Европарламент поддержал проект этой директивы 18 февраля.

16 мая 2007 года Европейская комиссия предложила усилить санкции против работодателей, которые нанимают нелегальных мигрантов.

На сегодня 26 из 27 стран-членов ЕС ввели различные санкции против работодателей, которые используют труд нелегальных мигрантов, а в 19 странах предусмотрена также уголовная ответственность.