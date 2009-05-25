ЕС и США призывают к переговорам в Грузии

Европейский Союз и США призывают власть и оппозицию Грузии немедленно сесть за стол переговоров для продолжения реформ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в совместном заявлении ЕС и Соединенных Штатов.

“Мы призываем всех грузин уважать верховенство права, придерживаться Конституции Грузии, избегать жестокости и уважать право на мирные протесты”, - отмечается в заявлении.

ЕС и США также заявили о всяческой поддержке усилий по усилению демократических и экономических реформ, а также еще раз подчеркнули свою полную поддержку суверенности и территориальной целостности Грузии.

Как сообщал УНИАН, 14 оппозиционных партий и движений в Грузии с 9 апреля проводят массовые акции с требованием отставки Президента Михаила СААКАШВИЛИ. Завтра, 26 мая, грузинская оппозиция намеревается собрать в Тбилиси 100-тысячную акцию протеста.