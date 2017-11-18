Победительницей конкурса Мисс Мира - 2017 стала представительница Индии (фоторепортаж)
23:57, 18 ноября 2017Мир
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Второе место у представительницы Мексики Андреа Мези, третье - у британки Стефани Хилл.
Представительница Индии, 20-летняя Мануши Чхиллар, победила в конкурсе Мисс Мира - 2017. Об этом сообщается на странице конкурса в Facebook.
Финал 67-го международного конкурса состоялся в субботу, 18 ноября, в городе Санья (Китай).
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Мануши Чхиллар родом из северного штата Харьяна, владеет хинди и английским, занимается классическими индийскими танцами, учится на медика в университете.
Второе место у представительницы Мексики Андреа Мези, третье - у британки Стефани Хилл.
Представительница Украины, 19-летняя Полина Ткач, осталась без наград. Всего в финале принимали участие представительницы 40 стран.
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