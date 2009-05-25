Гриппом А/H1N1 уже заболели более 12 тысяч человек - данные ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, гриппом А/H1N1 уже заболело 12022 человек в 43-х странах, включая 86 умерших, передает Рейтер.

В Мексике, откуда началось распространение нового вируса, эпидемия идет на спад: за последние сутки ВОЗ не зафиксировала ни одного нового случая заболевания.

Зато в США число заболевших растет в геометрической прогрессии: с 22 по 23 мая гриппом заболели еще 788 человек - общее число заразившихся жителей США достигло 6552 человека.

Инфекция быстро распространяется в Японии - за сутки зафиксированы 27 новых случаев, всего заболел 321 человек.