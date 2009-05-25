В Москве избили польского журналиста

Трое неизвестных избили вчера вечером на юго-западе Москвы гражданина Польши, корреспондента польской телекомпании ТВ ТВН.

Об этом сообщил РИА «Новости» источник в столичных правоохранительных органах.

"Корреспондент ТВ ТВН (телекомпания Польши) в Москве Анджей ЗАУХА 1967 года рождения переходил проезжую часть в районе Нахимовского проспекта, когда трое неизвестных неславянской внешности без какой-либо видимой причины подошли к журналисту и начали его избивать, после чего скрылись на иномарке темного цвета", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, у польского корреспондента сотрясение головного мозга и перелом нижней челюсти. Сейчас он находится в больнице.

Консульство Польши в Москве подтвердило факт избиения польского журналиста. "Мы подтверждаем то, что журналист был избит. Предпринимаем необходимые действия, чтобы помочь ему. И если врачи разрешат, то скоро к нему прибудет консул Польши в России", - сообщили в консульском отделе Посольства Польши в Москве.