Терпела пять недель: Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах к 17-летней девушке

Американская писательница Анна Грэм Хантер заявила, что в 1985 году, когда ей было 17 лет, ее домогался актер Дастин Хоффман, сообщает The Guardian.

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По словам Хантер, домогательства имели место во время съемок фильма "Смерть коммивояжера" по пьесе Артура Миллера. Как заявляет Хантер, ей пришлось терпеть домогательства со стороны актера в течение всех пяти недель, пока она работала на съемках интерном.

Женщина утверждает, что Хоффман неоднократно щупал ее за ягодицы, разговаривал с ней о сексе и приставал к ней разными другими способами. Хантер, по ее словам, пожаловалась начальству, однако ее попросили не устраивать скандал ради успеха фильма.