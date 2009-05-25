В Вене произошла перестрелка в храме: около 30 человек ранены

Около 30 человек ранены, некоторые из них тяжело, вследствие перестрелки в сикхском храме в австрийской столице.

Как передает ІСТV, по предварительной информации правоохранителей, группа неизвестных вошла в храм, расположенном в 15-м округе Вены, и начала стрельбу. Как допускает следствие, инцидент произошел из-за ссоры двух индийских кланов.

Причастных к стрельбе задержали. Раненых на вертолетах доставили в больницу.