В Вене произошла перестрелка в храме: около 30 человек ранены
09:46, 25 мая 2009Мир
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Результат ссоры индийских кланов?
Около 30 человек ранены, некоторые из них тяжело, вследствие перестрелки в сикхском храме в австрийской столице.
Как передает ІСТV, по предварительной информации правоохранителей, группа неизвестных вошла в храм, расположенном в 15-м округе Вены, и начала стрельбу. Как допускает следствие, инцидент произошел из-за ссоры двух индийских кланов.
Причастных к стрельбе задержали. Раненых на вертолетах доставили в больницу.
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