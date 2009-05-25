Совбез ООН экстренно соберется из-за ядерных испытаний КНДР

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание, на котором обсудит проведенные Пхеньяном ядерные испытания.

Как передает Gazeta.ru, об этом сообщили в Постоянном представительстве России при ООН.

В настоящее время уточняется время проведения данного заседания.

Южная Корея и Япония заявили, что Совет безопасности ООН должен быстро реагировать на второе ядерное испытание в КНДР.

Как сообщалось, сегодня КНДР официально объявила об успешном проведении своего второго ядерного испытания.

Спустя несколько часов после проведения ядерных испытаний Северная Корея испытала ракету ближнего действия. Дальность полета ракеты достигает 130 км.