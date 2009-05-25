В России поняли, зачем ЕС понадобилось «Восточное партнерство»

Европейский Союз внедрил «Восточное партнерство» из-за своей неготовности к расширению.

Об этом УНИАН сказал генеральный директор Международного института Политической экспертизы (Москва) Евгений МИНЧЕНКО.

«Суть «Восточного партнерства» очень простая – ЕС не готов к дальнейшему расширению, поскольку не имеет ресурсов для этого. В тоже время ЕС заинтересован в том, чтобы целый ряд стран удерживать в зоне своего влияния и притяжения», - сказал Е.МИНЧЕНКО добавив, что именно в этом состоит функция «Восточного партнерства».

По его словам, эта инициатива позволит ЕС не поднимать вопрос о членстве стран-партнеров и взаимодействовать с этими странами, но на выгодных для Брюсселя условиях.

«Это стоит не дорого, звучит хорошо с точки зрения пиара для руководителей этих стран. Руководители этих стран смогут использовать эту инициативу для демонстрации своим избирателям успехов на пути евроинтеграции», - сказал он.

Е.МИНЧЕНКО уверен, что каких-либо больших перспектив от этой программы не стоит ожидать.

«Думаю, что через 1,5-2 года ЕС столкнется с недовольством среди руководства стран, которые принимают участие в этой программе. В первую очередь, это относится к тем странам, которые реально претендуют на вхождение в ЕС, а именно Украина», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

В тоже время, он считает, что опасения России очень сильно переоценены поскольку, под этой инициативой нет серьезной экономической базы.

Он добавил, что с другое стороны, опасения связаны с тем, что линия «Восточного партнерства» будет мешать реальному экономическому взаимодействию РФ со странами, принимающими в ней участие.

«Эти расплывчатые обещания ЕС на определенном этапе могут перечеркнуть реальные экономические выгоды от проектов совместно с РФ», - сказал он.

Как известно, в программу ЕС "Восточное партнерство", принятую по инициативе Польши и Швеции и утвержденную 27 странами ЕС в декабре 2008 года на саммите в Брюсселе, входят Азербайджан, Белоруссия, Украина, Армения, Молдова и Грузия.

Целью программы является приведение указанных стран в соответствие со стандартами ЕС без принятия в состав организации. Программа предусматривает более тесное партнерство этих стран с ЕС в экономической и политической сферах.