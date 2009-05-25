Погиб оператор National Geographic

Оператор телеканала National Geographic, британец Карл Спенсер, погиб в Греции при подводных съемках на месте крушения лайнера "Британик", сообщило Афинское агентство новостей.

37-летний оператор прибыл в Грецию на исследовательском судне, чтобы снять лежащий на дне моря близ острова Кея британский лайнер, затонувший в 1916 году. Во время очередного погружения у мужчины появились симптомы декомпрессионной болезни, когда из-за понижения давления вдыхаемого воздуха растворенные в крови газы выделяются в виде пузырьков в кровь.

Капитан судна уведомил операционный центр греческого министерства торгового флота. Оператора эвакуировали в Афины вертолетом. Мужчина скончался в морской больнице в Афинах.

"Британик" был одним из трех гигантских лайнеров (его братья-близнецы - "Олимпик" и знаменитый "Титаник"), построенных в начале ХХ века. По сравнению с "Титаником", погибшим от столкновения с айсбергом, конструкция "Британика" была усовершенствована. Почти сразу после спуска на воду лайнер был реквизирован британским Адмиралтейством и переоборудован в госпитальное судно.

Корабль опрокинулся и затонул в Эгейском море 21 ноября 1916 года, после того как наскочил на мину, поставленную германской подводной лодкой.

РИА “Новости”