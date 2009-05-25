Ирану для получения ядерного оружия хватит от одного до трех лет

Иран может получить ядерное оружие в период от одного года до трех, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов (Joint Chiefs of Staff) Вооруженных сил США адмирал Майк Маллен. "Большинство из нас полагают, что им (Ирану) хватит для этого от одного года до трех лет, в зависимости от оценки того, на какой стадии они находятся сейчас", - сказал М.Маллен в интервью американской телекомпании ABC.

Как отмечает телекомпания, в марте этого года М.Маллен высказывал оценку, что Исламская Республика может получить необходимое для производства ядерной бомбы количество урана между 2010 и 2015 годами.

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