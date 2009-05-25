Глава ВВС Индии: Китай - главная угроза

Китай является основной угрозой для Индии. Такое мнение выразил командующий Военно-воздушными силами страны маршал авиации Фали Хоми Мэйджор.

Он отметил, что у Индии мало информации о степени подготовленности и оснащенности вооруженных сил КНР, но их численность вызывает у Дели беспокойство, передает радио "Свобода".

По его словам, имеющиеся данные указывают, что Вооруженные силы Китая в три раза более многочисленны, чем у Пакистана - другой страны, с которой у Индии напряженные отношения.

Между Индией и Китаем с 1960-х годов есть ряд территориальных споров.