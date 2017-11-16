"Пили ли вы из Нила?": в Египте известную певицу будут судить за оскорбление реки

Знаменитой египетской певице Ширин предстоит судебное разбирательство из-за неосторожно сказанных ей во время одного из концертов слов. Дива заявила, что из реки Нил нельзя пить, а в стране это расценили как нанесение ущерба общественным интересам.

Реплика была сделана 37-летней певицей, чье полное имя Ширин Ахмед Абдель Вахаб, во время выступления на концерте в Объединенных Арабских Эмиратах в прошлом году. Ширин попросили спеть свою песню Ma Shrebtesh Men Nilha ("Пили ли вы из Нила?"). В ответ исполнительница заявила, что если действительно выпить такую воду, то можно занести в организм паразитов, и посоветовала лучше употреблять минеральную воду из бутылок.

Ширин выступать в стране. Власти же решили провести над певицей показательный суд, который назначен на 23 декабря. Какое наказание может грозить исполнительнице, пока неизвестно.

Сама Ширин извинилась перед соотечественниками за свою ремарку. "Не помню, что я так сказала, потому что не могла иметь такого в виду, и это ни в коем случае не отражает моего отношения к моей нации. Прошу прощения", - написала дива на своей странице в Facebook.

Ширин является одной из самых популярных поп-певиц арабского мира, а ее песни до последнего времени занимали первые места местных хит-парадов. Помимо этого, она входила в состав жюри арабской версии шоу "Голос".