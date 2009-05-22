Медведев: ЕС не убедил Россию в выгодах "Восточного партнерства"

Европейский Союз пока не убедил Россию в выгодах проекта "Восточное партнерство".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом заявил сегодня в Хабаровске президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ по итогам саммита Россия-Евросоюз.

"Нас смущает, что со стороны некоторых государств предпринимаются попытки использовать эту структуру как партнерство против России", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что не имеет в виду руководство Европейского Союза, речь идет о других государствах.

"Есть всякие примеры. У нас есть партнерские отношения, например, с североатлантическим блоком. Несмотря на специальную форму отношений, при испытании этих отношений эта форма показала свою слабость. И попытки сейчас восстанавливать взаимоотношения между Россией и НАТО наталкиваются на довольно значительные сложности", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

В свою очередь, Президент председательствующей в Евросоюзе Чехии Вацлав КЛАУС заявил, что ЕС заверил Россию в том, что программа "Восточное партнерство" не направлена против РФ.

"Восточное партнерство" было создано в Праге две недели назад. Мы обсудили эту проблему на утренней встрече. Мы постарались заверить Президента (Дмитрия) МЕДВЕДЕВА, что идеология "Восточного партнерства" - ради чего-то позитивного и что это партнерство не против кого-то и тем более, не против России", - сказал В.КЛАУС на пресс-конференции по итогам саммита Россия-ЕС, передает РИА «Новости».

"Я хочу заверить Президента МЕДВЕДЕВА, что это наша определенная позиция", - подчеркнул он.

В программу ЕС "Восточное партнерство", принятую по инициативе Польши и Швеции и утвержденную 27 странами ЕС в декабре 2008 года на саммите в Брюсселе, входят Азербайджан, Белоруссия, Украина, Армения, Молдавия и Грузия.

Целью программы является приведение указанных стран в соответствие со стандартами ЕС без принятия в состав организации. Программа предусматривает более тесное партнерство этих стран с ЕС в экономической и политической сферах.