В США две группы полицейских под прикрытием ошибочно напали друг на друга

20:12, 13 ноября 2017
Мир
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Завязалась драка, в ходе которой правоохранители начали даже «размахивать оружием». После инцидента один из пострадавших был госпитализирован.

Столкновение произошло 9 ноября / фото fox2detroit.com

Две команды полицейских из разных департаментов Детройта, работавшие под прикрытием, напали друг на друга в ходе проведения операции по поимке наркоманов и дилеров. Об этом сообщает Fox 2 Detroit.

Столкновение произошло 9 ноября. Двое полицейских из 12-го участка притворились наркоторговцами, надеясь поймать потенциальных покупателей веществ. В этот момент к ним подошли еще двое правоохранителей из 11-го участка — уже в образе клиентов.

Вторая пара полицейских внезапно достала оружие и приказала первой лечь на землю. Затем остальные правоохранители из 12-го участка ворвались в близстоящий дом, чтобы устроить обыск. Однако там уже работали полицейские из другой группы.

В итоге завязалась драка, в ходе которой правоохранители начали даже «размахивать оружием». После инцидента один из пострадавших был госпитализирован.

Об инциденте уведомили руководство департаментов. Ведется расследование.

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Теги: #полиция Детройта#полицейские под прикрытием#полицейские напали друг на друга