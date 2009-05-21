Грузинская оппозиция хочет продлить акцию протеста до 26 июня
18:16, 21 мая 2009Мир
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Заявление отнесли в мэрию Тбилиси
Лидеры оппозиции Грузии внесли в мэрию Тбилиси очередное заявление о продлении митингов до 22.00 26 июня.
Как сообщает Gazeta.ru, в заявлении указаны места, в которых пройдут акции протеста.
Согласно грузинскому закону о проведении митингов, мэрия должна быть уведомлена об их продолжении не менее чем за пять дней до истечения разрешенного срока.
Акции протеста оппозиции ранее были продлены до 26 мая.
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