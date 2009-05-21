Грузинская оппозиция хочет продлить акцию протеста до 26 июня

Лидеры оппозиции Грузии внесли в мэрию Тбилиси очередное заявление о продлении митингов до 22.00 26 июня.

Как сообщает Gazeta.ru, в заявлении указаны места, в которых пройдут акции протеста.

Согласно грузинскому закону о проведении митингов, мэрия должна быть уведомлена об их продолжении не менее чем за пять дней до истечения разрешенного срока.

Акции протеста оппозиции ранее были продлены до 26 мая.