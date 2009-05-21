ФБР предотвратило серию терактов в Нью-Йорке

В Нью-Йорке сотрудники ФБР арестовали четверых человек, готовивших теракт в синагоге и планировавших сбивать военные самолеты.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителей ФБР, арестованные планировали взорвать машину рядом со зданием синагоги в районе Ривердейль.

По информации ИТАР-ТАСС, в этом районе проживает многочисленная еврейская община, а также расположен жилой комплекс постоянного представительства России при ООН, живут российские журналисты.

Reuters сообщает, что террористы также готовили нападение на военный аэродром Стюарт в городе Ньюбург штата Нью-Йорк. Они планировали сбивать самолеты ракетами класса «земля-воздух».

Все арестованные являются жителями Ньюбурга.

Газета.ру