Полевой этап учений НАТО начинается в Грузии

На военной базе в Вазиани в пригороде Тбилиси в четверг начнется второй, полевой этап учений НАТО "Cooperative Lancer 09" в рамках программы "Партнерство во имя мира" .

Предполагается, что в учениях примут участие до тысячи военнослужащих из 14 стран - девяти стран НАТО (США, Албания, Канада, Хорватия, Испания, Великобритания, Греция, Венгрия, Турция) и пяти стран-партнеров (Грузия, Украина, Босния и Герцеговина, Македония и Азербайджан).

Второй этап предусматривает подготовку многонациональных сил к миротворческим операциям на уровне батальонов и продлится до 3 июня.

"Эти учения - часть программы "Партнерство ради мира", позволяющей странам-партнерам строить индивидуальные отношения с НАТО. Взаимодействие с партнерами является неотъемлемой частью политики безопасности альянса и играет важную роль в его повседневной работе", - говорится в коммюнике военного командования Альянса.

В прошлом году аналогичные учения прошли на территории Армении.

Первый этап учений "Cooperative Longbow 09", который завершился 18 мая, заключался в отработке штабных навыков, освоении процедур НАТО и повышении совместимости управления кризисными ситуациями на уровне бригад. На первом этапе в учениях приняли участие около 200 военных.

РИА “Новости”