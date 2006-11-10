В Россию стекаются разведданные со всего мира

Россия внимательно следит за угрозами своей безопасности и союзников, но не стремится создать тотальную систему разведки, заявил вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов журналистам федеральных телеканалов.

Поводом для интервью стало открытие на этой неделе новой суперсовременной штаб-квартиры ГРУ, в которую стекаются разведданные со всего мира.

"Бывают в мире конфликты и конфликтные зоны, которые, честно это признаю, по большому счету, не влияют или влияют очень незначительно на нашу безопасность. Ну где-нибудь далеко-далеко от наших границ, где у нас нет больших очень экономических или политических интересов, такое тоже бывает. И следить в оба глаза и подслушивать в оба уха за всем, что происходит вообще тотально в мире, наверное, не нужно. И мы к этому не стремимся", - заявил Иванов.

"Мы прежде всего должны зорко смотреть за тем, что непосредственно угрожает нашей безопасности или безопасности наших союзников", - сказал министр.

РИА "Новости"