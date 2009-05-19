Неизвестный устроил стрельбу в Гарварде

Неизвестный в понедельник вечером устроил стрельбу на территории Гарвардского университета в городе Кембридж (Массачусетс), ранив одного человека, сообщает сайт газеты Boston Globe.

Прибывшие к одному из 12 университетских общежитий Kirkland House полицейские обнаружили перед входом раненого в живот молодого человека.

Раненый был доставлен в госпиталь, его состояние оценивается как стабильное. Пока неизвестно, являлся ли пострадавший студентом Гарварда.

Кембриджская полиция в поисках неизвестного злоумышленника оцепила близлежащие улицы, однако, по предварительным данным, он успел покинуть место происшествия.

Полиция не стала ограничивать повседневную деятельность учащихся за исключением студентов из Kirkland House, которым предстоит быть опрошенными в качестве свидетелей.

Гарвардский университет был основан в 1636 году и является старейшим университетом США.

Подобные инциденты - не редкость в провинциальных городках США. Практически каждую неделю полиция сообщает о стрельбе в школах, церквях или в местах массового скопления людей. Обычно поводом для стрельбы становятся либо конфликты на бытовой почве, либо личностные и психологические проблемы людей.

РИА Новости