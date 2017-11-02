Диетологи: гречка и селедка помогут избавиться от депрессии (видео)
19:04, 02 ноября 2017Мир
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Журналисты провели эксперимент вместе с двумя героинями, проживающими в городе и в деревне.
Оказывается, обычные продукты, которые большинство украинцев потребляет ежедневно, способны подавлять настроение. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Улучшают его совсем не сладости, как мы привыкли думать. Журналисты провели эксперимент: вместе с двумя героинями, проживающими в городе и в деревне, они наполнили корзину продуктами, чтобы потом показать их ученым.
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