Диетологи: гречка и селедка помогут избавиться от депрессии (видео)

19:04, 02 ноября 2017
Мир
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Журналисты провели эксперимент вместе с двумя героинями, проживающими в городе и в деревне.

Оказывается, обычные продукты, которые большинство украинцев потребляет ежедневно, способны подавлять настроение. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Улучшают его совсем не сладости, как мы привыкли думать. Журналисты провели эксперимент: вместе с двумя героинями, проживающими в городе и в деревне, они наполнили корзину продуктами, чтобы потом показать их ученым.

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Теги: #диетологи депрессия продукты