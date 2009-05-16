Авария на фуникулере во Франции: 11 раненных

Во французском городе Безансон, недалеко от Альп, во время аварии туристического поезда-фуникулера, доставляющего посетителей к расположенной на горе крепости, пострадало11 человек - 6 из них находятся в тяжелом состоянии.

Как передает РИА «Новости»,последний из трех открытых вагонов поезда перевернулся на подъеме по не выясненной пока причине. В вагоне, снабженном лишь легкой крышей-навесом, находились 43 человека.

Все пострадавшие срочно доставлены в местный госпиталь. Остальным пассажирам врачи оказывают психологическую помощь.