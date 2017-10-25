На Кубе провели расследование "акустической атаки" на дипломатов США и назвали обвинения "фантастикой"

На Кубе около 2 тысяч экспертов из разных областей, от криминалистов до математиков, провели расследование информации об "акустической атаке" на сотрудников дипломатических учреждений США. Ответственный за безопасность дипломатов на Кубе полковник МВД Кубы Рамиро Рамирез заявил: "Это клевета со стороны США", передает агентство Reuters.

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Представители властей США, в частности президент Дональд Трамп, допускали возможность того, что 24 американских дипломата на Кубе пострадали из-за "акустических атак". По данным США, сотрудники дипмиссии с конца 2016 года страдали от различных симптомов, похожих на сотрясение мозга. Вашингтон отозвал 60% дипломатического персонала в Гаване и рассматривает возможность закрытия дипмиссии на Кубе.

Проведенное расследование, возглавляемое тремя сотрудниками МВД и врачом, установило невозможность проведения таких атак. "Это невозможно, мы говорим о научной фантастике", - констатировал полковник-лейтенант Хосе Алазо.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ опубликовали запись "акустической атаки" на дипломатов США на Кубе. Звук генерируется импульсами разной длины и частоты и напоминает стрекотание насекомых.