Каталония решила обжаловать снятие статуса автономии

Власти Каталонии намерены обжаловать применение статьи 155 конституции Испании со стороны Мадрида, передает Reuters.

Об этом заявил представитель автономии Жорди Турулл. По его словам, апелляция будет подана в конституционный суд страны.

В рамках применения статьи 155 конституции власти Испании снимают у Каталонии статус автономии: правительство (женералитат) отстраняют от должностей, в течение шести месяцев объявляется о проведении досрочных выборов в местный парламент.

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На 27 октября запланировано заседание парламента Испании, на котором Мадрид намерен применить решение в отношении Каталонии.

Тем не менее, парламент Каталонии запланировал на 26 октября заседание, на котором может быть провозглашена независимость региона.