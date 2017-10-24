Каталония решила обжаловать снятие статуса автономии

16:05, 24 октября 2017
Мир
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На 27 октября запланировано заседание парламента Испании, на котором Мадрид намерен применить решение в отношении Каталонии.

Иллюстрация / REUTERS

Власти Каталонии намерены обжаловать применение статьи 155 конституции Испании со стороны Мадрида, передает Reuters.

Об этом заявил представитель автономии Жорди Турулл. По его словам, апелляция будет подана в конституционный суд страны.

В рамках применения статьи 155 конституции власти Испании снимают у Каталонии статус автономии: правительство (женералитат) отстраняют от должностей, в течение шести месяцев объявляется о проведении досрочных выборов в местный парламент.

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На 27 октября запланировано заседание парламента Испании, на котором Мадрид намерен применить решение в отношении Каталонии.

Тем не менее, парламент Каталонии запланировал на 26 октября заседание, на котором может быть провозглашена независимость региона.

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