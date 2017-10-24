В Британии уникальный суперкар стоимостью $2 миллиона на скорости врезался в отбойник

Редкий суперкар стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около $2 млн) попал в аварию в британском графстве Западный Сассекс. Об этом сообщила местная полиция, передает Европейская правда.

Автомобиль Pagani Zonda, который может разгоняться до 322 км в час, врезался в отбойник на трассе, получив значительные повреждения. Водитель автомобиля не пострадал.

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В полиции не исключают, что причиной аварии могло стать то, что водитель Pagani устроил гонки с другим спортивным автомобилем и не справился с управлением. Правоохранители просят свидетелей ДТП обратиться в полицию.

По информации британских СМИ, автомобиль принадлежит британскому бизнесмену Питеру Сейвеллу, чья компания Saywell International занимается, например, поставкой компонентов для авиационной промышленности.

Компания Pagani строила этот автомобиль по заказу Сейвелла, а через некоторое время его модернизировали. Автомобилю, в частности, увеличили мощность до 760 лошадиных сил, а также изменили цвет кузова. За тюнинг бизнесмен отдал 250 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщал УНИАН, ранее тайваньская полиция бездушно разорвала клещами суперкар Lamborghini за неправильные номера.