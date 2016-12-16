Тайваньская полиция бездушно разорвала клещами суперкар Lamborghini из-за неправильных номеров (видео)

Об этом сообщает издание Mashable.

В 2013 году дорожная полиция Тайваня остановила Lamborghini для проверки. Оказалось, что установленным на него номерам соответствует совершенно другая машина. Спортивный автомобиль конфисковали. Владелец в течение трех лет добивался возвращения суперкара, но безуспешно.

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14 октября дорогостоящую машину доставили на свалку и на глазах у собравшихся журналистов разорвали на части при помощи манипулятора с грейферным захватом.

Lamborghini Murcielago производился с 2001 по 2010 год. За это время было выпущено всего 4099 таких автомобилей. Стоимость уничтоженного суперкара оценивается в 315 тысяч долларов.