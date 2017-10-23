Швеция намерена взыскать с КНДР сорокалетний долг

Власти Швеции намерены взыскать с КНДР долг, появившиеся у страны 43 года назад. Об этом сообщает «Ренхап».

Уточняется, что Северная Корея задолжала Швеции 2,7 млрд крон ($330 млн).

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Как стало известно, в 1974 году КНДР закупила у Швеции 1000 автомобилей марки «Вольво», которые не были оплачены. Изначально долг КНДР составлял 600 млн крон.

Швеция обращается к КНДР о выплате долгов дважды в год.