Швеция намерена взыскать с КНДР сорокалетний долг

10:18, 23 октября 2017
Мир
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Северная Корея задолжала Швеции 2,7 млрд крон ($330 млн).

Иллюстрация / REUTERS

Власти Швеции намерены взыскать с КНДР долг, появившиеся у страны 43 года назад. Об этом сообщает «Ренхап».

Уточняется, что Северная Корея задолжала Швеции 2,7 млрд крон ($330 млн).

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Как стало известно, в 1974 году КНДР закупила у Швеции 1000 автомобилей марки «Вольво», которые не были оплачены. Изначально долг КНДР составлял 600 млн крон.

Швеция обращается к КНДР о выплате долгов дважды в год.

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Теги: #Швеция и КНДР#КНДР долг