Швеция намерена взыскать с КНДР сорокалетний долг
10:18, 23 октября 2017Мир
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Северная Корея задолжала Швеции 2,7 млрд крон ($330 млн).
Иллюстрация / REUTERS
Власти Швеции намерены взыскать с КНДР долг, появившиеся у страны 43 года назад. Об этом сообщает «Ренхап».
Уточняется, что Северная Корея задолжала Швеции 2,7 млрд крон ($330 млн).
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Как стало известно, в 1974 году КНДР закупила у Швеции 1000 автомобилей марки «Вольво», которые не были оплачены. Изначально долг КНДР составлял 600 млн крон.
Швеция обращается к КНДР о выплате долгов дважды в год.
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