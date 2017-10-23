Премьер Японии заявил о намерении усилить давление на Северную Корею

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, чья Либерально-демократическая партия убедительно победила на парламентских выборах, заявил о намерении жестко противодействовать Северной Кореи. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Как я обещал во время предвыборной кампании, моей первоочередной задачей будет обеспечить жесткую позицию в отношении Северной Кореи, для чего необходима сильная дипломатия", - сказал Абэ.

В кабинете министров Японии сообщили, что во время телефонного разговора Абэ с президентом США Дональдом Трампом речь шла о том, что в вопросе усиления давления на КНДР Япония будет тесно сотрудничать с США.

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Кроме того, Абэ планирует изменить пацифистскую конституцию страны, но для этого он стремится заручиться поддержкой и других партий. "Необходимо углубить дискуссию и получить поддержку максимально возможного количества людей", - заявил он. Также японский премьер отметил, что не будет настаивать на изменении конституции до 2020 года, как заявлял ранее.

На досрочных парламентских выборах в Японии, прошедших в воскресенье, 22 октября, консервативная коалиция в составе Либерально-демократической парти (ЛДП) и младшего партнера - партии "Новая Комэйто" - получила 312 из 465 мест в нижней палате парламента страны. "Партия надежды" городского головы Токио Юрико Коикэ получила около 50 мест, а основанная всего три недели тому назад Конституционно-демократическая партия - 54.

Северная Корея в сентябре провела шестое испытание ядерного оружия, которое стало самым мощным в истории страны. Пхеньян заявил, что испытал водородную бомбу. Также в сентябре Северная Корея в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Она перелетела территорию Японии и упала в море примерно в двух тысячах километров восточнее острова Хоккайдо.

Как сообщал УНИАН, в КНДР назвали условия, при которых могли бы отказаться от ядерного оружия.