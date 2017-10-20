В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, есть погибшая - СМИ (видео)

В Польше неизвестный с ножом напал на посетителей ТЦ в городе Сталовой Воле, пишет RFM.

Отмечается, что в результате атаки один человек погиб, еще восемь – получили ранения.

Нападавший – 27-летний местный житель. Как пишет издание со ссылкой на слова очевидцев, люди в галерее пытались остановить нападавшего, в том числе однин из охранников.

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Преступник, как говорят некоторые свидетели, вел себя так, как будто он был в восторге. Тест на алкоголь показал, что он был трезв.