В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, есть погибшая - СМИ (видео)
18:16, 20 октября 2017Мир
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В результате атаки погибла женщина.
Одна женщина погибла / Фото УНИАН
В Польше неизвестный с ножом напал на посетителей ТЦ в городе Сталовой Воле, пишет RFM.
Отмечается, что в результате атаки один человек погиб, еще восемь – получили ранения.
Нападавший – 27-летний местный житель. Как пишет издание со ссылкой на слова очевидцев, люди в галерее пытались остановить нападавшего, в том числе однин из охранников.
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Преступник, как говорят некоторые свидетели, вел себя так, как будто он был в восторге. Тест на алкоголь показал, что он был трезв.
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