Грузинская оппозиция анонсировала «серьезное заявление»

Переговоры Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ с представителями оппозиции, проводящей массовые акции с требованием отставки главы государства, завершились сегодня безрезультатно.

Об этом сообщили журналистам лидеры оппозиции, пообещав в 18.00 на митинге озвучить свои дальнейшие планы, передает ИА «Новости-Грузия».

Переговоры, проходившие в здании МВД, продолжались около двух часов.

«Он (М.СААКАШВИЛИ) считает, что в стране все хорошо, а у нас другое мнение. Сейчас мы идем на совещание, и в 18.00 на митинге будет сделано серьезное заявление», - заявил лидер Объединенной оппозиции Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ.

Экс-министр иностранных дел, лидер партии «Путь Грузии» Саломе ЗУРАБИШВИЛИ сообщила, что представители оппозиции «полностью донесли до Президента свои требования».

«В то же время мы выслушали его оценки…Можно сказать, что его видение и наши пути не пересекаются», - сказала С.ЗУРАБИШВИЛИ.

Президент Грузии пока не комментировал итоги встречи, в течение дня ожидается заявление главы Грузинского государства.

Как сообщал УНИАН, от оппозиции во встрече участвовали лидер "Альянса для Грузии" Ираклий АЛАСАНИЯ, Л.ГАГЕЧИЛАДЗЕ, С.ЗУРАБИШВИЛИ и лидер партии "Национальный форум" Каха ШАРТАВА.

Со стороны властей в переговорах, кроме Президента, приняли участие председатель парламента Давид БАКРАДЗЕ и лидеры парламентского большинства.

14 оппозиционных партий и движений проводят массовые акции с требованием отставки Президента с 9 апреля. В минувшую субботу оппозиция многотысячным митингом отметила месяц со дня начала акций протеста и дала Президенту 24 часа, чтобы назначить время и место встречи.