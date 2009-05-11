Саакашвили: Грузия безвозвратно вышла из СНГ

Грузия «безвозвратно вышла из СНГ», и теперь ее «естественный партнер» - Евросоюз, заявил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ в связи с присоединением к программе ЕС «Восточное партнерство».

Как передает Газета.ru, по словам М.СААКАШВИЛИ, участие в этой программе дает «соглашение о свободной торговле со всеми странами ЕС, облегчение визового режима, который уже имеют россияне». Кроме того, на территории Грузии будут осуществляться все инфраструктурные проекты Европейского Союза, отметил грузинский лидер. «Уже сейчас мы строим дороги и некоторые другие инфраструктурные проекты на деньги Европы и Соединенных Штатов, на несколько миллиардов долларов», - сказал он.

С другой стороны, отметил М.СААКАШВИЛИ, Грузия сохраняет двусторонние связи со всеми странами СНГ, которые хотят эти связи сохранить. По его словам, на данном этапе речь идет обо всех странах, «кроме России». «Может, в будущем и это поменяется к лучшему», - добавил Президент Грузии.