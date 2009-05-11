Режиссер: Лобода на репетициях показывает максимум 30% того, что должно быть

Команда украинской певицы Светланы ЛОБОДЫ на репетициях к «Евровидению-2009» выступает максимум на 30% от своих возможностей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал режиссер-постановщик шоу Алан БАДОЕВ.

А.БАДОЕВ подчеркнул, что команда С.ЛОБОДЫ пока не довольна уровнем подготовки к выступлению. При этом он подчеркнул, что это претензия не к организаторам, а «себе, людям, которые работают на сцене и помогают нам».

По его словам, на репетициях С.ЛОБОДА показывает максимум 30% от того, что должно быть во время выступления.

«Будет лучше - обещаем. «Евровидение» - это работа прежде все над соединением команд. Я уверен, что все будет намного лучше и все увидят по настоящему крутое шоу», - подчеркнул он.

Кроме этого он подчеркнул, что с «адскими» колесами все в порядке.

«Мы просто не раскрываем все секреты нашей декорации до полуфинала. Зачем показывать все, что мы имеем сейчас. Сейчас мы показываем своего артиста и то, как он работает на 20%», - сказал А.БАДОЕВ.

Как сообщал УНИАН, С.ЛОБОДА выступит под номером 17 во втором полуфинале "Евровидения-2009", который пройдет 14 мая в СК "Олимпийский" с песней «Anticrisis girl» («Антикризисная девушка»).

Во время ее выступления будут задействованы на сцене три "адских" колеса, на которых установлены пиротехнические устройства, ветродув, светодиоды.

Сегодня в Москве состоится официальная церемония открытия песенного конкурса «Евровидение-2009».