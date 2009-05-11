Франкфуртская полиция доложила главе МВД об инциденте с Луценко

Во время инцидента, который произошел в прошлый понедельник в аэропорту Франкфурта-на-Майне, украинский министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО оскорбил своих немецких коллег.

Как сообщает «Немецкая волна», об этом, по данным мюнхенского журнала "Фокус", говорится в докладе франкфуртской полиции министру внутренних дел Германии Вольфгангу ШОЙБЛЕ.

Как сообщала ранее самая многотиражная немецкая бульварная газета "Бильд" со ссылкой на полицейских, 4 мая Ю.ЛУЦЕНКО и его 19-летний сын устроили драку с полицейскими в аэропорту Франкфурта. Это произошло после того, как капитан забронированного ими рейса в Сеул отказался допустить их на борт самолета. "Стюардесса "Люфтганзы", посоветовавшись с капитаном, не разрешила пьяным мужчинам лететь дальше", - пишет "Фокус". В ответ сын Ю.ЛУЦЕНКО стал грубо обзывать женщину и ее коллег и бросил в нее мобильным телефоном.

Патруль, который явился на вызов бортпроводницы, "безуспешно пытался утихомирить" украинских граждан. И только двое представителей федеральной полиции, которые случайно проходили неподалеку, сумели помочь. В результате, по данным газеты, четыре сотрудника были ранены, а украинцев пришлось доставить в участок.

"Фокус" обращает внимание на то, что, как заявили в возглавляемом Ю.ЛУЦЕНКО министерстве, "никакой пьяной драки не было". В то же время, согласно данным журнала, в докладе главе немецкого МВД отмечается, что "министр и сопровождавшие его лица были очевидно в состоянии полного опьянения". Далее в служебной записке перечисляются ругательства якобы употребленные в отношении немецких полицейских.

"Немецкая волна" пока не получила подтверждения этих сообщений - в воскресенье пресс-секретаря франкфуртской полиции на месте не было. Газета "Бильд", которая первой написала о "скандале в аэропорту", также еще не имеет данных о ругательствах, которые употреблял Ю.ЛУЦЕНКО.