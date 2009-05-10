Российский губернатор погиб в авиакатастрофе

Губернатор Иркутской области Игорь Есиповский погиб на 50-м году жизни в воскресенье, 10 мая, в катастрофе вертолета. На борту находились четыре человека. Никто из них не выжил.

Жертвами катастрофы стали, помимо Есиповского, первый зампред правительства Иркутской области Михаил Штонда, пилот Виктор Кунов и охранник Александр Шостак, сообщил и.о. губернатора региона Сергей Сокол.

Представитель МЧС РФ подтвердил, что на разбившемся вертолете находились не пять, как сообщалось изначально, а четыре человека. "Один человек, который планировал лететь на этом вертолете, по каким-то причинам на борт не сел", - сказал собеседник агентства.

Вертолет американского производства Bell, в котором летел губернатор, был обнаружен в воскресенье в 12.20 в урочище Малышкино в 80 километрах от Иркутска. Спасатели обнаружили на месте катастрофы обгоревшие тела.

Причина катастрофы пока неизвестна.

РИА новости