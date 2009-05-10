В Москве произошел мощный взрыв на газопроводе на Мичуринском проспекте.

«Пожар, вспыхнувший минувшей ночью на распределительном газопроводе на юго-западе Москвы, стал крупнейшим за последнее десятилетие. По невыясненным пока причинам произошла крупная утечка газа, прогремел взрыв. Огненный факел поднялся на высоту более двухсот метров. Его можно было наблюдать даже из других концов города. Спустя 6 часов пламя было локализовано. Однако полностью потушить пожар не удаётся до сих пор. На полное прогорание газа в газопроводе потребуется еще несколько часов», - передает российский информационный канал «Вести».

Сообщается, что в настоящее время аварийно-спасательные бригады продолжают стравливать газ, то есть дают возможность выгореть всему газу, который остался в трубе, после того, как были перекрыты задвижки. "Это может занять 1-2 часа или больше", - сообщил журналистам пресс-секретарь мэра Москвы Сергей ЦОЙ.

В свою очередь представитель независимой спасательной службы "Диггерспас" ранее сообщил ИТАР-ТАСС, что, по расчетам спасателей, газ из взорвавшегося газопровода будет догорать еще в течение 4 часов. По его словам, на месте взрыва образовалась воронка, площадью 15 квадратных метров. Пожарные поливают водой близлежащие конструкции, асфальт и контролируют пламя, чтобы оно не перекинулось на деревья, близлежащие дома. Все задвижки на газопроводе перекрыты.

Движение по Мичуринскому проспекту и Никулинской улице, прилегающим к месту происшествия, по-прежнему закрыто, район ЧП оцеплен.

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ считает, что произошедшее ЧП - это техногенная катастрофа. "По моему убеждению, на 99% это техногенная катастрофа. Но окончательно предстоит еще все точно изучить", - заявил он находящимся на месте ЧП журналистам.

Ю.ЛУЖКОВ сообщил, что в месте повреждения под землей проходят две нитки трубопровода, и после разрыва произошел "хлопок" и моментальное возгорание. Он предположил, что из-за каких-то причин возникла ситуация "хлопка" и, видимо, троллейбусные провода спровоцировали возгорание газа. По словам мэра, в случае, "если бы не возникло горения газа, ситуация была бы намного хуже".

Мэр Москвы подтвердил, в результате взрыва газа на юго-западе Москвы пострадали пять человек. По его словам, в противоожоговый центр доставлены четыре человека, еще один с ожогами 8% поверхности тела от госпитализации отказался. "У трех пострадавших ожоги тела менее 10%, у одного – 35%. В Настоящее время угрозы их жизни ничего не представляет", - сказал он.

ЧП на юго-западе Москвы произошло около 00:20 по московскому времени. По свидетельствам очевидцев, первоначально был слышен сильный звук выходящего газа, похожий на рев взлетающего реактивного самолета, после чего примерно спустя минуту произошло возгорание разлившегося газа, и только после этого возник горящий факел высотой с 20-этажный дом. В момент возгорания на участке Мичуринского проспекта, прилегающего к месту ЧП, почти не было автомобилей.