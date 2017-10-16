Вдове убитого в Киеве беглого депутата Вороненкова вернут арестованные в России деньги и драгоценности

Следственный комитет постановил вернуть Марии Максаковой принадлежащие ей ювелирные изделия и часы. Они были арестованы по делу бывшего депутата Госдумы, ее мужа Дениса Вороненкова, убитого в Киеве, передает РБК.

Ходатайство, поданное адвокатом Вороненкова Андреем Гривцовым, было удовлетворено следователем. Максаковой вернут «женские ювелирные изделия и часы». «В возврате мужских ювелирных изделий и часов отказано», - заявила судья Мосгорсуда. По словам Гривцова, имущество было изъято из ячейки Максаковой в банке - «несколько украшений, сережек, а также €40 тыс. евро».

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Против Вороненкова в России были заведены дела по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 («Организация фальсификации государственного реестра юридических лиц») и ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»). Экс-депутата подозревают в махинациях с недвижимостью на $1,2 млн и 6,4 млн руб. В октябре 2016 года вместе с Максаковой он уехал из России.

Имущество Вороненкова в России - гаражный бокс, машино-место и «большое количество драгоценностей и мужских часов» — было арестовано 1 августа, сообщал его адвокат Гривцов.

Как сообщал УНИАН, Вороненков переехал в Украину вместе с женой Максаковой и получил украинское гражданство. 15 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вороненков является важным свидетелем по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

23 марта Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что киллер - гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. По данным Геращенко, Паршов родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами. Позже в СБУ отметили, что еще выясняют, был ли Паршов агентом российской ФСБ.

Генпрокуратура Украины назвала «фактическим заказчиком убийства» бизнесмена Владимира Тюрина, который был в отношениях с Максаковой более десяти лет назад. 4 сентября Луценко заявил, что заказчик убийства Вороненкова находится в РФ, причастен к преступным кругам и имеет "живые контакты" с российскими спецслужбами.