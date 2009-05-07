В экипаже захваченного пиратами судна Marathon - 8 украинцев

7 мая с.г. сомалийскими пиратами захвачено грузовое судно „Marathon” под флагом Нидерландских Антильских островов, владелец компания „Western Marine Transport NV”, оператор – компания „Cargadoor Amons & Co” (г.Заандам, Нидерланды). В состав экипажа входят 8 человек – все граждане Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию посольства Украины в Королевстве Нидерланды.

По данным пресс-службы, факт захвата судна и пребывания на его борту украинских граждан подтвердила компания-оператор судна и Посольство Нидерландов в Украине.

В связи с очередным захватом в плен украинских моряков, Посольствам Украины в Нидерландах и Кении поручено выяснить обстоятельства упомянутого инцидента, установить контакт с судовладельцем и компанией-оператором и максимально способствовать скорейшему освобождению наших соотечественников.

Дело находится на особом контроле в дипучреждениях Украины в Нидерландах, Кении и в МИД Украины.