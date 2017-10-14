Трамп требует пересмотреть ядерную сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 13 октября, заявил о несоблюдении Ираном "духа" ядерного соглашения 2015 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я заявляю сегодня, что мы не можем и не станем делать этого утверждения", - заявил Трамп в Белом доме.

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Свою сертификацию выполнение Ираном соглашения должны озвучивать все страны, которые подписали ее. Другие участники - Великобритания, Франция, ФРГ, Евросоюз, Китай и Россия.

Саму сделку Трамп назвал "одной из худших в истории", в которых США принимали участие. О расторжении соглашения речь пока не идет, однако Трамп отметил, что оно будет расторгнуто в любой момент, если он не сможет договориться с Конгрессом и странами-союзниками США в вопросе пересмотра договоренностей с Ираном.

Ранее Иран категорически отвергал возможность заключения новых соглашений или пересмотр действующего.

Президент США подчеркнул, что администрация его предшественника Барака Обамы приостановила санкции, связанные с иранской ядерной программой, "в миг, когда приближался коллапс иранского режима". "Снятие санкций дало Тегерану возможность выжить", - считает он.

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Дональд Трамп также обвинил Иран в поддержке террористических группировок и в провоцировании конфликтов в мире. Среди прочего, он подверг критике поддержку Тегераном сирийского президента Башара Асада. Президент Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы Иран никогда не получил доступ к ядерному оружию.

К тому же, американский президент уполномочил минфин США наложить санкции на Корпус стражей исламской революции (КСИР) как на структуру, которая поддерживает террористов. Сообщается также о санкциях против иранских компаний Fanamoj Company, Rastafann Ertebat Engineering Company, Shahid Alamolhoda Industries, а также против китайской Wuhan Sanjiang Import and Export.